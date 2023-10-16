شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا لا تتعجل دعم طلب السويد الانضمام «للناتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

قالت مصادر، إن تركيا ترغب في إرجاء التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي هذا الشهر، في وقت تترقب فيه إشارات على دعم الولايات المتحدة لطلبها شراء طائرات من طراز «إف-16».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعد خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في يوليو/ تموز، بإرسال الطلب إلى البرلمان التركي للتصديق عليه مع استئناف جلساته في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.