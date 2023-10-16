انت الان تتابع خبر حائز على جائزة نوبل للسلام.. وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي أهتيساري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس الحالي سولي نينيستو في بيان "لقد علمنا بحزن شديد بوفاة الرئيس مارتي أهتيساري".

ولعب أهتيساري، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1994 إلى 2000، دور الوسيط في عدد كبير من الصراعات الدولية، من إندونيسيا إلى كوسوفو وناميبيا، وحصل على العديد من الأوسمة حتى جائزة نوبل للسلام في عام 2008.



وقاد الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة المحادثات بين الحكومة الإندونيسية والانفصاليين من حركة أتشيه الحرة بعد حرب استمرت ثلاثين عاما وخلفت نحو 15 ألف قتيل.

وبعد ستة أشهر من المناقشات التي بدأت في يناير 2005 في هلسنكي، توصل الطرفان إلى اتفاق سلام لم يؤمن به إلا القليل من المراقبين.

ووصف الجانبان أهتيساري بأنه كان حازمًا خلال المحادثات من دون أن يفقد روح الدعابة والدفء خارج الاجتماعات.

وقال أهتيساري في وقت لاحق "لدي قدر هائل من الصبر. أنا لست معتاداً على الغضب، لكن يمكنني أن أكون صارما"، مضيفا أنه يعتقد أن مفتاح نجاحه هو قدرته على فهم الناس.واعتزل أهتيساري الحياة العامة في أيلول/سبتمبر من عام 2021، بسبب إصابته بمرض الزهايمر.

