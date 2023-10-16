انت الان تتابع خبر تداعيات "الطوفان".. العملة الإسرائيلية تهوي لأدنى مستوى منذ 2015 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الإسرائيلية في 6 أكتوبر الجاري قبل إطلاق عملية "طوفان الأقصى" عند 3.8461 شيكل للدولار.ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تكون العملة قد سجلت أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع أمس المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب "TA-35" بنسبة 3.58% إلى 1651.9 نقطة، لكن المؤشر صعد اليوم وسجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة بنسبة 1.45%.

وقبل أيام، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

وتأتي المواجهة في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وسببت الحروب الماضية في شلل جزء من اقتصاد إسرائيل.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة جديدة من عدم اليقين بسبب المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

