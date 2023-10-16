انت الان تتابع خبر إعلان نتائج قبول الطلبة من خريجي المعاهد ضمن قناة الـ10% الأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطلبة المقبولين من خريجي المعاهد في الدراسة الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2023/2022 وصلت أعدادهم الى 947 طالبا".

وتابعت أن "الجامعات المعنية ستتولى استكمال تسجيل الطلبة المنشورة أسماؤهم في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة استنادا الى الضوابط الواردة في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".

