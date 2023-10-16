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إعلان نتائج قبول الطلبة من خريجي المعاهد ضمن قناة الـ10% الأوائل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطلبة المقبولين من خريجي المعاهد في الدراسة الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2023/2022 وصلت أعدادهم الى 947 طالبا".

وتابعت أن "الجامعات المعنية ستتولى استكمال تسجيل الطلبة المنشورة أسماؤهم في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة استنادا الى الضوابط الواردة في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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