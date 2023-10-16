أونروا: أكثر من مليون نازح ودمار غير مسبوق بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -اليوم الاثنين- أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع المحاصر.



وأضافت أونروا -في بيان- أن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح في قطاع غزة.



وتابعت الوكالة الأممية أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة، وأن احتياجات النازحين تفوق طاقاتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياها ملوثة.



الجزيرة نت

