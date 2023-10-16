شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ممازحا أمين عام المجلس: "الأعضاء لسه ما فطرتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى بداية الجلسة العامة اليوم الاثنين، أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، عند بدء التصويت على دخول ممثلي الحكومة الجلسة العامة للمشاركة في المناقشات.

وقال "جبالي" في كلمته لأمين عام مجلس النواب،: "الأعضاء لسه ما فطرتش"، إشارة منه إلي أن صوت الأعضاء لا زال خافتا بداية الجلسة العامة.

وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.