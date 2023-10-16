شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" ترفع علمى مصر وفلسطين على مقر النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، علم مصر وفلسطين، على مبنى النقابة، تعبيرا عن دعم النقابة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن عقد المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة.

وقالت النقابة فى بيان لها، إن المؤتمر يتناول رصد اللجنة لتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

ولفتت الى أن المؤتمر يعرض تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربى السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذى وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

وكانت نقابة الصحفيين دشّنت أول أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعى حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.