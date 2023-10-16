شكرا لقرائتكم خبر عن محامون ينظمون وقفة على سلالم نقابتهم للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من المحامين وقفه على سلالم النقابة، ظهر اليوم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

ورفع المحامين علم فلسطين، مرددين العديد من الهتافات منها "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل"، "المقاومة فلسطينية ..أرض فلسطينية حرة"،"يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين".

ورفعت النقابة علم فلسطين، على مبنى النقابة، تعبيرا عن دعم النقابة للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطينى.

وقالت نقابة المحامين إن هذه الوقفة تأتى تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل فى فلسطين العربية.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه سوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.































