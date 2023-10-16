شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشدد على حضور رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الجلسة العامة، قائلا:" رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية عليهم حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة، موجها الشكر لرؤساء اللجان الذين كانوا متواجدين بالجلسة العامة.

وتابع حنفى خلال الجلسة العامة اليوم:"أوجه اللوم لأحد النواب الذي غادر الجلسة قبل الحصول على الكلمة، قائلا: لقد حُرمت نعمة كبيرة وهي الجلوس فى القاعة والحصول على الكلمة ".

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشؤون الاقتصادية.