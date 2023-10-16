شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من اتحاد شباب العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وفداً من اتحاد شباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي وجه في بداية اللقاء بالترحيب بهم بزيارتهم لمقر الحملة الرسمية، مؤكداً أن للشباب دور كبير في العمل السياسي والتوعوي، حيث أنها ليست المرة الأولى تستقبل الحملة وفوداً من الكيانات الشبابية، مشيراً إلى أن كل محب للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءاً من الحملة الرسمية، مؤكداً أن للشباب دور قوي في ورفع الوعي للمواطنين وخاصة فئة الشباب للتوعية في المشاركة الإيجابية الذي كفلها لهم الدستور نصاً.

ومن جانبه، أكد وفد اتحاد شباب العمال أن اتحاد شباب العمال يمتلك 27 فرعاً بمختلف محافظات الجمهورية وقاعدة بيانات قوية تضم سبعة ملايين شاب وشابة مصريين، مشيرين إلى أن الاتحاد سوف يفعل دوره في خدمة المجتمع وتوعيته بمباشرة حقوقه الدستورية، موضحين أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي عندما تولى قيادة الدولة منذ تسع سنوات كان أمامه تحديات من بينها التحديات الاقتصادية، واستطاع إعادة بناء الدولة المصرية وترسيخ مكانتها ودورها دولياً وإقليمياً.

وأوضح وفد اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد بدأ بالفعل في عقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية من بينها لقاء مع شباب القبائل والعائلات وأيضاً مؤتمر شباب العمال في حب مصر، وذلك لتوعية الشباب والمواطنين بحقهم الدستوري وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.