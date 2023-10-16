شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية هيام الطباخ تعلن موافقتها على مشروع قانون سجل المستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وقالت "الطباخ" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إن هذه التعديلات خطوة علي الطريق الصحيح لدعم الاستثمار الأجنبي وإضافة مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأوضحت أن نص التعديل يتضمن على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات.

واختتمت كلماتها قائلة:" نثمن تلك الخطوة ونوافق عليها وندعم كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل القرارات الداعمة للاستثمار الحقيقي التي يستهدف دعم الاقتصاد المصري.