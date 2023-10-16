شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء: "بتشربوا قهوة وشاي.. المفروض تكونوا فايقين شوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، قائلا لهم: "انتوا بتشربوا قهوة وشاى المفروض تبقوا فايقين شوية.. أمال أنا بيجبولى زجاجة مياه صغيرة بس".

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.

كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الإنسان يظل يتعلم خلال مسيرة حياته، قائلا: "كلنا نستمع ونتعلم، الإنسان منذ أن يتعلم القراءة والكتابة يظل يتعلم.. مفيش حد كبير على التعليم".