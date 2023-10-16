"كتائب القسام": نقصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن قصف تل أبيب ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 والجرحى إلى 9700.

ودانت منظمة الصحة العالمية أمس أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن هذه الأوامر "بمثابة حكم إعدام".

وأشارت إلى أن "الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "الغالبية الساحقة من مقدمي الرعاية اختاروا البقاء واحترام قسمهم كمحترفين في مجال الصحة".