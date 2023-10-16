"يديعوت أحرونوت": واشنطن طلبت من تل أبيب عدم المبادرة لمهاجمة "حزب الله" مقابل تعهدها بالتدخل بحال مبادرة الحزب لمهاجمتها

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "وزيرَي الدّفاع والخارجيّة الأميركيَّين، ​لويد أوستن​ و​أنتوني بلينكن​، نقلا رسائل من ​الإدارة الأميركية​ إلى ​الحكومة الإسرائيلية​، خلال زيارتهما ​تل أبيب​ الأسبوع الماضي، تتعلّق بالحرب الّتي تشنها على ​قطاع غزة​، ومطالبتها بعدم توسيعها إلى حرب إقليميّة".

وبحسب الصّحيفة، سعى أوستن إلى التّأكّد من أنّ إسرائيل لن تبادر إلى مهاجمة "​حزب الله​"، وتعهّد في المقابل بأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستدخل طيّارين وطائرات أميركيّة إلى الحرب، في حال بادر الحزب إلى هجوم ضدّ إسرائيل؛ وذلك في ظلّ رسو حاملتَي طائرات أميركيّتَين قبالة سواحل ​لبنان​.

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ بلينكن وأوستن نقلا رسالةً أخرى تدّعي أنّ الولايات المتّحدة ستواجه صعوبةً في دعم عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في غزة، تكون مقرونة باستهداف شامل للمدنيّين وبتشكيل خطر على السّيادة المصريّة، بادّعاء أنّ الإدارة الأميركيّة لا تريد إضعاف الأنظمة العربيّة الحليفة لأميركا؛ وبينها مصر والأردن والإمارات والسّعوديّة.