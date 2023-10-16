عقدت الهيئة العامّة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، جلستها العادية الثّانية برئاسة توفيق دبوسي وحضور أعضاء الهيئة العامّة، أعضاء مجلس الإدارة وممثّلة وزارة الاقتصاد والتّجارة رئيسة مصلحة الاقتصاد والتّجارة في الشّمال لمى علم الدين.
وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، صادقت الهيئة العامّة على قطع حسابات العام 2022 وموازنة 2023 بالإجماع، وجدّدت ثقتها بمجلس الإدارة رئيسًا وأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة لغرفة طرابلس الكبرى أقرّت قطع حسابات العام 2022 وموازنة 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.