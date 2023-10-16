الهيئة العامة لغرفة طرابلس الكبرى أقرّت قطع حسابات العام 2022 وموازنة 2023

عقدت الهيئة العامّة ل​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​ ولبنان الشمالي، جلستها العادية الثّانية برئاسة ​توفيق دبوسي​ وحضور أعضاء الهيئة العامّة، أعضاء مجلس الإدارة وممثّلة وزارة الاقتصاد والتّجارة رئيسة مصلحة الاقتصاد والتّجارة في الشّمال لمى علم الدين.

وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، صادقت الهيئة العامّة على قطع حسابات العام 2022 وموازنة 2023 بالإجماع، وجدّدت ثقتها بمجلس الإدارة رئيسًا وأعضاء.