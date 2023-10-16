تسطير محاضر ضبط جنوبًا في حق محطات وقود خالفت التسعيرة الرسمية

جالت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على محطات المحروقات في محورين الاول شمل بلدات البيسارية كوثرية السياد وقعقعية الصنوبر ، والثاني بلدات جويا المجادل والشهابية ، سُطر خلالها ثلاثة محاضر ضبط في البيسارية وآخر في جويا لعدم التزام المحطات التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمعتمدة لتعرفة الوقود 95 اوكتان والمازوت ديزل اويل .

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