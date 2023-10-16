الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة واحتمال أمطار خفيفة شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد".

واوضحت ان "الحالة العامة، منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، يؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحيانا ، رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى بعد ظهر اليوم الأثنين حيث ينحسر تدريجيا ، ويبقى الطقس متقلبا حتى صباح الجمعة حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان نهار الإثنين، غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات بخاصة خلال الفترة الصباحية مع استقرار في درجات الحرارة دون معدلاتها بحدود ال 3 درجات ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع امكانية تشكل السيول وانجرافات بالتربة، تخف حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية".

واشارت الى ان "طقس الثلاثاء، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد. والاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات،تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا".

اما طقس الخميس، غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل الامطار بشكل متفرق خلال النهار وتستمر حتى صباح الجمعة".