معوض: ما يحصل من دمار في غزة يجب أن يوحد اللبنانيين على رفض تحويل بلدهم الى ساحة صراع

أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض خلال زيارته بلدة إيعال في قضاء زغرتا، بدعوة من الأهالي ومغتربي البلدة في استراليا "اعتزازه بهذه العلاقة التاريخية المميزة مع أهلنا في إيعال وضرورة متابعتها وصيانتها"، واعدا بـ"المزيد من اللقاءات وتنسيق الجهود ان كان على المستوى السياسي لاستعادة مشروع الدولة وحكم الدستور الضامنين للصيغة اللبنانية، أو على المستوى التنموي الاجتماعي لتمكين الاهالي من الصمود في هذه الظروف العصيبة"، واضعاً "خريطة طريق لشراكة مع البلدية والمراجع المختلفة والاغتراب لتنمية هذه البلدة العزيزة".
وتطرق معوض الى "الحرب الدموية القائمة في غزة"، معتبرا ان "ما يحصل من دمار وهدر لدماء المدنيين يجب أن يوحد اللبنانيين على أسس حماية لبنان ورفض تحويله الى ساحة صراع اقليمية على حساب ما تبقى من اقتصادنا وبنانا التحتية وأمن وحياة اللبنانيين من جهة، ومن جهة أخرى دعم الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة على أرضه والضغط لوقف اراقة الدماء في غزة".
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