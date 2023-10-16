شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة ومباحثات في دول عربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، إلى إسرائيل لاستكمال محادثات بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد جولة مباحثات أجراها في ست دول عربية.

وعاد بلينكن الذي زار إسرائيل الخميس، في زيارة تضامنية، إلى تل أبيب ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بعد جولة شملت الإمارات والأردن والسعودية والبحرين وقطر ومصر.