انت الان تتابع خبر مباريات اليوم.. مواجهة حاسمة لهولندا امام اليونان وقمة تجمع بلجيكا والسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما يخوض منتخب مصر تجربة ودية قوية عندما يواجه نظيره الجزائرى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى، الذى تستضيفه دولة الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024أذربيجان X النمسا – 7 مساء - beIN Sports HD 1

بلجيكا X السويد – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

أيسلندا X ليشتنشتاين – 9.45 مساء

لوكسمبرج X سلوفاكيا – 9.45 مساء

البوسنة والهرسك X البرتغال – 9.45 مساء -beIN Sports HD 1

اليونان X هولندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

جبل طارق X أيرلندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دولية ودية

الصين X اوزبكستان – 2:30 ظهرًا

نيجيريا X موزمبيق – 6 مساء

مصر X الجزائر – 7 مساء - على قناة أون تايم سبورت

كينيا X روسيا – 7 مساء

السنغال X الكاميرون – 9:30 مساء

