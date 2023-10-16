انت الان تتابع خبر "هالك" وعدد من نجوم هوليود يتضامنون مع فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الممثل الأمريكي الشهير، مارك روفالو، عبر صفحته على منصة "إكس"، تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن الأوضاع في غزة، والتي حذرت فيها من خطورة القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي.

وأعاد الممثل المشهور بشخصية "هالك" نشر بيان لليونيسيف، قالت فيه إن "قتل الأطفال وتشويههم يعد انتهاكا جسيما، كما أن القتل العمد يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، وذلك في إطار حديثها عن الأوضاع في غزة.



من جانبه، نشر الممثل الإيرلندي الشهير، ليام كونينغهام، مظاهرة يبدو أنه شارك فيها للتضامن مع قطاع غزة، جرى تنظيمها في العاصمة دبلن.

وعنون الممثل الشهير مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته على إنستغرام باستخدام وسم "غزة".

بدورها، شاركت النجمة الأمريكية سوزان ساراندون، مجموعة من الأخبار ومقاطع الفيديو التي تظهر وحشية الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في غزة.

وأعادت النجمة الشهير إعادة نشر صور عبر حسابها على منصة "إكس"، تظهر استخدام الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في قصف غزة، والذي يعد استخدامه انتهاكا للقانون الدولي.

من جهته، أكد نجم هوليوود جون كوزاك، أن الفلسطينيين يعيشون في سجن كبير، بسبب ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، من قیود على حرية الحركة من خلال الحواجز الأمنية وجدار "الفصل العنصري".

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": إن "أي شخص زار فلسطين لن ينكر ذلك إن التفكير في المكان الذي زرته والفلسطينيين الذين التقيت بهم حيث أسقطت عليهم 6000 قنبلة في 6 أيام - أمر لا يمكن تصوره. لا يوجد مكان للذهاب إليه حرفيا".