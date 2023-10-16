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أستاذ الدراسات الدولية بالجامعة الأمريكية في جنين: إسرائيل غير واضحة في أهدافها وتحاول استشراف سيناريوهات ما بعد الدخول إلى غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الدراسات الدولية بالجامعة الأمريكية في جنين الدكتور “أيمن يوسف”، أن إسرائيل غير واضحة في أهدافها وتحاول استشراف سيناريوهات ما بعد الدخول إلى غزة.

وأشار في تصريحات لـ “الحدث”، إلى أن إذا ما فكرت القوات الإسرائيلية في التدخل بريا إلى قطاع غزة، فإن الحرب ستكون وخيمة وستسبب بأضرار كبيرة في الجيش الإسرائيلي.

وبين أن القصف الإسرائيلي يستهدف المنشآت المدنية وقتل المواطنين العزل في القطاع المحاصر، ما خلف أزمة إنسانية حادة يعاني منها سكان غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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