ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ترتفع إلى 2726 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 2726، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10800، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.