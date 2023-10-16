باحث في الشؤون الاستراتيجية: تفريغ غزة من سكانها مُخطط المُتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.. و “نتنياهو ” لديه أهداف شخصية بالبقاء في الحكم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد “سمير راغب”، أن تفريغ غزة من سكانها مخطط المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” لديه أهداف شخصية بالبقاء في الحكم.

وأشار إلى أنه إذا ما فكرت القوات الإسرائيلية في التدخل بريا إلى قطاع غزة، فإن الحرب ستكون وخيمة وستسبب بأضرار كبيرة في الجيش الإسرائيلي.

وبين أن القصف الإسرائيلي يستهدف المنشآت المدنية وقتل المواطنين العزل في القطاع المحاصر، ما خلف أزمة إنسانية حادة يعاني منها سكان غزة.