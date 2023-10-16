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محلل سياسي: إسرائيل لديها مُشكلات داخلية.. وبعض أطراف حكومتها لا تُريد إتمام الهدنة في غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “محمد هواش”، أن إسرائيل لديها مشكلات داخلية كبيرة في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أن بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية لا تريد إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف الانحياز لصالح تل أبيب منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأفاد بأنه إذا ما فكرت القوات الإسرائيلية في التدخل بريا إلى قطاع غزة، فإن الحرب ستكون وخيمة وستسبب بأضرار كبيرة في الجيش الإسرائيلي.

وبين أن القصف الإسرائيلي يستهدف المنشآت المدنية وقتل المواطنين العزل في القطاع المحاصر، ما خلف أزمة إنسانية حادة يعاني منها سكان غزة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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