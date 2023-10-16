شكرا لقرائتكم خبر عن تجذب الاستثمار وتعزز حركة التجارة.. نواب يثمنون جهود الدولة فى تطوير الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، الإثنين، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.

وأكد النواب، أن مشروع القانون سيساهم فى دفع حركة التجارة الدولية ونقلة كبيرة في قطاع النقل البحري، وتطوير حركة تجارة الترانزيت، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت النائبة جيهان البيومي: أوافق على هذا القانون خاصة أن هذا القطاع يشهد بالفعل تنمية وطفرة كبيرة، وتطوير ميناء سفاجا سيؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية، وأهمية ميناء سفاجا كبعد اقتصادي وتنموي.

من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "مشروع قانون إيجابي، سيساهم مستقبلا بدور فعال فى تنمية وتطوير حركة التجارة الدولية، ولا ينكر أحد التطور الكبير في قطاع النقل"، لافتا إلى أهمية تطوير النقل البرى والنقل البحري، وأهمية تطوير ميناء سفاجا في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وتحدث النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: "تطوير البنية الفوقية لميناء سفاجا البحرى وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض، خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى تطوير كافة الموانىء سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وفى ظل موقع مصر المتميز، بما يمكن مصر أن تكون مركزا عالميا للتجارة لدولية، والاستفادة من الخبرة العالمية للشركات الموجودة، بما يحقق أهداف تساعد على تحقيق دعم للاقتصاد القومي"، موجها الشكر للقيادة السياسية على توجيهاته وجهوده.

وأكدت النائبة نشوى رائف، موافقتها على مشروع القانون: "سيساعد فى فتح استثمارات جديدة وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب ويعزز فرص جذب الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الدولية".

وأشاد النائب علاء قريطم، بمشروع القانون، وأكد أهمية الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتطوير الموانئ، وأهمية ذلك فى جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية.

وقالت النائبة رحاب الغول: "أوافق على مشروع القانون لأنه مهم جدا في ضوء جهود الدولة لتطوير الموانئ المصرية ووافقنا من قبل على موانئ الدخيلة والعين السخنة ودمياط، واليوم نناقش تطوير ميناء سفاجا وأهميته خاصة فى محافظات الصعيد مما يساعد على تنشيط الملاحة وزيادة فرص العمل في الصعيد".

بدوره، قال النائب فتحى قنديل: هذا القانون مهم لتطوير الخدمات فى الصعيد وتطوير الحجر الصحي والزراعي فيها، وأوافق على هذا القانون.