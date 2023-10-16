شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد المحامين المشاركين فى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد أعداد المحامين المشاركين فى الوقفة التضامنية التى تنظمها نقابة المحامين، اليوم الإثنين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وردد أعضاء نقابة المحامين المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمتها النقابة هتافات منها :""خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، بنعاديكي يا إسرائيل، بنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل".

وكانت نقابة المحامين أعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه سوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.