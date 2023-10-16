شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرا لرصد انحياز الإعلام الغربى خلال العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، لرصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى بنقابة الصحفيين، ورصد تجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

وكانت نقابة الصحفيين دشّنت أول أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعى حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.