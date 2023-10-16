شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الإعلام الغربى ينكر الحقيقة ويتبنى رواية الاحتلال للأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إنه منذ اللحظة الأولى تعتبر النقابة والصحفيين القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى، مشيرا إلى أن الإعلام الغربى ينكر الحقيقة.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقدة نقابة الصحفيين، أنه خلال الفترة الماضية ومع بداية العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، لوحظ وجهًا آخر لكل القيم التي كانت تتردد في أوقات سابقة وإنكارًا للحقيقة، مؤكدًا أن رسالة نقابة الصحفيين هي الدفاع عن الحقيقة.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تابعت الانحياز الصارخ الذي يتبعه الإعلام الغربي ضد الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن النقابة رصدت بشديد الأسف تبدد مبدأ الحياد من القنوات الأوروبية وتتبنى رواية الاحتلال للأحداث وتضييق الفرص على الضحية الفلسطيني في الإعلام.

وأشار خالد البلشى الى أن الإعلام الغربي مارس تضليلًا فيما يخص حق إسرائيل في الوجود، رغم أنه يخنق شعب فلسطين من 75 عامًا، متابعا: "رصدنا في الحرب الحالية تنافسًا بين وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية في تغليب رواية المحتل بعيدًا عن حق الفلسطينيين".

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، مؤتمر صحفى لرصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى بنقابة الصحفيين، ورصد تجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

وكانت نقابة الصحفيين دشّنت أول أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعى حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.