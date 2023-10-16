شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية: 11 مليون يستفيدون من تكافل وكرامة.. والرقمنة حل سحرى لنجاح أى مبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

وقالت مرثا محروس خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، إن تكافل وكرامة أسم ومعني كبير جدا، كما أنه التكافل يتم بشكل يضمن الكرامة، موضحة أن 11 مليون مواطن مصري يستفيدون من هذا البرنامج تتضمن قرابة 75% من سيدات، بالإضافة إلي مسنين وأطفال وفئات كثيرة جدا".

وأوضحت أن تكافل وكرامة يتطلب تكاتف من الجميع، مشيرة إلي أن الرقمنة حل سحري لنجاح أي مبادرات خاصة بالحماية الإجتماعية، وأكدت أن الدولة المصرية تتجه بسرعة نحو الرقمنة".

ودعت أي تيم التخلص من أي تدخل بشري في مبادرة تكافل وكرامة عن طريق الرقمنة، وربط رقم تليفون لأي إصدار البطاقات والتحويلات.