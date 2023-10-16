شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: مجلس النواب قوى.. والديمقراطية تزداد اتساعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قوة المجلس النيابي المصري، قائلاً: "مجلسكم موقر وقوي جدًا، مقارنة بمجالس كثيرة لن أذكرها، فقد رأيت بعيني مجالس كثيرة مجلس النواب المصري في المُقدمة".

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، وأضاف "جبالي" قائلاً: "يجب أن تلاحظوا أن الديمقراطية تزداد اتساعا، أرجو ألا تضيق صدورنا بالنقد، وما يخرج عن أحكام اللائحة ويتضمن إهانة أو سب للحكومة أو أي جهة من الجهات، فاللائحة تنص على تنظيمه وتطبق عليه أحكامها".

وتابع جبالي: "أرجو أن تتسع صدورنا لمزيد من الديمقراطية، فنحن نخطو للأمام، و مجلسكم موقر وقوي جدًا، مقارنة بمجالس كثيرة لن أذكرها، رأيت بعيني مجالس كثيرة مجلس النواب المصري في المقدمة بإذن الله".