وصول وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان

وصلت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا إلى مطار بيروت الدولي قادمةً من القاهرة، في زيارة إلى لبنان، تُجري خلالها محادثات مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".
وكان في استقبال كولونا في صالون الشّرف في المطار، مديرة المراسم في وزارة الخارجيّة اللّبنانيّة السّفيرة عبير العلي، والسّفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.
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