أدرعي: الجيش منتشر وجاهز بقوة في الشمال وإذا أخطأ "حزب الله" التقدير بتجربتنا فالرد سيكون فتاكًا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "​حزب الله​ نفّذ يوم أمس عدّة عمليّات إطلاق قذائف، بتوجيه ودعم إيرانيَّين، في محاولة لحرف أنظارنا عن الجهود العملياتيّة في ​الجنوب​؛ وبذلك عرّض ​لبنان​ ومواطنيه للخطر".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي منتشر وجاهز بقوّة كبيرة في الشّمال، وقمنا بتعزيز قوّاتنا، ونردّ بشكل هجومي وبإصرار ضدّ كلّ اعتداء ينفَّذ ضدّنا"، مشدّدًا على أنّه "إذا أخطأ "حزب الله" التّقدير في تجربتنا، فإنّ الرّدّ سيكون فتّاكًا".