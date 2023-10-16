محيط مطار بيروت الدولي يغرق بالمياه

غمرت مياه الأمطار الغزيرة الّتي تتساقط منذ ليل أمس، محيط ​مطار بيروت الدولي​، وتشكّلت السّيوله خارجه وتحديدًا عند المدخل الرّئيسي، ما أعاق حركة السّيّارات والمسافرين.

مع الإشارة إلى أنّ السّير متوقّف بشكل شبه تام على أوتوستراد المطار باتجاه خلدة، بسبب غزارة الأمطار.

وكانت قد طلبت "غرفة التحكم المروري" التّابعقة لقوى الأمن الدّاخلي، من السّائقين "عدم سلوك طريق أنفاق المطار بالاتّجاهين، بسبب تجمّع للمياه"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التّواصل مع فرق الصّيانة والأشغال للمعالجة، وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلّة لتسهيل السّير".