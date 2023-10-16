"النشرة": شخص قتل طليق اخته بسلاح حربي في بلدة بريتال شرقي بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، عن "إقدام المدعو "ر. ا." على قتل طليق اخته "ح. ا." بسلاح حربي في بلدة ​بريتال​ شرقي ​بعلبك​، نتيجة خلاف سابق تجدّد في الأيّام الماضية"، مشيرًا إلى أنّ "على الفور، فتحت القوى الأمنيّة تحقيقًا بالحادث".

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