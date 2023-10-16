انهيار جزء من مبنى سكني في حي بدران في المنصورية

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انهار جزء من مبنى سكني مؤلّف من 5 طبقات، في حي بدران في المنصورية.
كما قد سمع سكان المبنى صباح اليوم أصوات تصدّع، لينهار جزء منه لاحقًا.
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