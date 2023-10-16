وقفة لمحامي النبطية امام قصر العدل تنديدا بارتكاب الجرائم الجماعية ضد شعب فلسطين وأطفالها

لبت أسرة المحامين في محافظة النبطية دعوة اتحاد المحامين العرب لوقفة احتجاجية امام قصر عدل النبطية بمشاركة المساعدين القضائيين، وموظفي عدلية النبطية، تنديدا بالجرائم الوحشية التي يقوم بها العدو الغاصب وارتكابه الجرائم الجماعية ضد شعب فلسطين وأطفالها، ونصرة لاهل فلسطين وتكريما للشهداء الابرار الذين طالتهم يد الغدر الصهيوني من صحافيين ومدنيين لبنانيين.

واشار ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي سمير فياض الى اننا "اليوم نقف هذه الوقفة التضامنية مع فلسطين وأهلها ومع المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وندين ما تقوم به العصابات الصهيونية المغتصبة التي هجرت أهالي فلسطين تعتدي يوميا علينا في لبنان وفلسطين وعلى غزة التي تعاني يوميا من حرب الإبادة والقتل والتهجير، وما يقوم به العدو الصهيوني يشكل جريمة إنسانية بحق الوطن".

بدوره، اعتبر المحامي ملحم قانصو انه "ليس من العدل او الإنسانية ان ترى الظلم ولا نواجهه وهل هناك ظلم اشد واقسى من الظلم الذي يمارس اليوم ضد شعبنا العربي الفلسطيني. ومن هذا المنطلق الإنساني والديني والقومي والوطني يتوجب على الامة ان تقف الى جانب الشعب والحق الفلسطيني وان تقدم له كل الدعم المادي والمعنوي فهو يمثل كرامتنا وعزتنا".

ولفتت عضو اتحاد المحامين العرب في لجنة الشباب المحامية فاتن فحص، الى انه "تلبية لاتحاد المحامين العرب نقف اليوم كمحامين في جنوب لبنان لتلبية الدعوة مذكرين ان الأمانة العامة لن تترك القضية، وهي مدرجة على جدول اعمالها في اللقاء الذي سيعقد في عمان في تشرين الثاني المقبل ونحن نقف الى جانب نقيب محامي فلسطين باي إجراءات او دعاوى سوف يقوم بها وتحضيرها من اجل محاكمة إسرائيل امام المحاكم الدولية في الجرائم التي ترتكبها ضد الأطفال والنساء وشعب فلسطين".