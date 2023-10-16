بيرم بحث مع هارون في الوضع الاستشفائي والجهوزية الصحية لأي طارئ أمني

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، وحسين شقير و النائب فادي علامة.
وقد وضع الوفد بيرم بالإشكالية الناتجة عن وضعية مرض الكلى، ربطا بفوارق التعرفة بين الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الاخرى. كما تم التباحث ايضا بـ"ضرورة الجهوزية الصحية لأي طارئ أمني قد يحصل مع العدو الاسرائيلي ربطا بجريمة الابادة التي تحصل على اطفال غزة والمدنيين".
من جهة ثانية ارسل بيرم كتابا الى وزارة المالية لدفع جزء من الاعتمادات المرصودة للضمان الاجتماعي، كما ارسل كتابا الى الضمان الاجتماعي بضرورة اعتماد التعرفة الموحدة لمرضى غسيل الكلى اسوة بسائر الجهات الضامنة.
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