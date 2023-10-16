[ فلسطين.. مقتل 2808 وإصابة نحو 11 ألف في غزة والضفة خلال عشرة أيام ]

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة والضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 2808 قتيلا و10950 مصابا على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب الاثنين: "استشهاد 2750 مواطنا وإصابة أكثر من 9700 آخرين في قطاع غزة".



وأوضحت أن "عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل 58 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحا" من 7 أكتوبر.



​​​​​​​وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.



ولليوم العاشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، جرى تشديده لأقصى الدرجات مع الحرب الحالية.​​​​​​​



الأناضول

