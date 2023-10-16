شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن" يطلق مبادرة "هنكمل" للمصريين بالخارج لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المستشار سمير صبحى عبد الدايم أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن بالغربية، مبادرة "هنكمل" بأوروبا فى كلا من إيطاليا وفرنسا واليونان وهى حملة دعاية لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وما شهدته مصر من تطورات على كافة المستويات وفى كافة القطاعات وجموع المصريين يشاهدون تلك التطورات مما يثبت أن الجمهورية الجديدة تشير فى الطريق الصحيح .

وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج، إلى أن مصر أصبحت رقم مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من اتصالات مكثفة من رؤساء الدول والمنظمات الدولية مع الرئيس تؤكد أن مصر تصنف من الدول الكبار ولها دور فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن عن الاستعداد لتنظيم عدة مؤتمرات قريبا لإبراز الجهود التى قام بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية والتأكيد على أنه هو الخيار الاول والاخير والمناسب لعودة مصر إلى مكانتها ودورها الريادي في العالم .