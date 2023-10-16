شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة حازم عمر رسميا.. والمرشح الرئاسى يتضامن مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، أعمالها بشكل رسمي اليوم في مؤتمر صحفي، حضره قيادات الحزب بالمقر الرئاسى.

وأكد حازم عمر، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف بقطاع غزة، وعدم اتباع سياسة العقاب الجماعي، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإلزام إسرائيل بوقف العدوان ضد الفلسطينين، ومنع تهجير أهالي غزة.

وأكد المرشح الرئاسي أن محاولات تهجير أهالي غزة مرفوض بشكل قاطع ولن يؤدي إلى حل المشكلة، مشيرا إلى رفض كل الدول العربية لقرار التهجير.

وقال المرشح الرئاسي: لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق التهجير، مشيرا إلى أن أي حل على حساب دول الجوار غير مقبول إطلاقا.

وعن الانتخابات الرئاسية، أكد حازم عمر أنه نجح في استيفاء كل الإجراءات اللازمة للترشح.