اخبار العالم

"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" يزور السفارة الفلسطينية ويلتقى بسفير فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" يزور السفارة الفلسطينية ويلتقى بسفير فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏زار وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب، مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

 

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول د نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

 

‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من كافة مكونات الشعب المصري وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية المصرية، كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءً في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.

4ac2cbac-f94f-4ac9-b42b-2d8d224bfb37

 

36d96348-0cf5-4f00-a188-92de20cf1532

 

ecc2c0f5-506e-4bc2-93df-95409d2b0c2f

 

f64129ba-1b7b-4d2f-8f96-fd39e50ebc40

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا