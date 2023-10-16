شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطينى بالقاهرة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين عن تنظيم لقاء مفتوح مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح، وذلك بعد غدٍ الأربعاء، الساعة 12 ظهرًا، يتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الفلسطينيين هناك.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن عقد المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة.

وقالت النقابة فى بيان لها، إن المؤتمر يتناول رصد اللجنة لتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

ولفتت الى أن المؤتمر يعرض تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربى السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذى وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.