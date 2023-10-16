شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب حازم عمر المرشح الرئاسي، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل برنامجه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، أن البرنامج الانتخابي يتضمن أهداف استراتيجية.

وأكد حازم عمر، أن الهدف الأول يسعى لتخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي وفتح المجال العام، ودعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.

وعن الهدف الثاني، أشار حازم عمر، إلى أنه يتمثل في المعالجة الناجزة للأزمات الاقتصادية بحلول شاملة ومستدامة تتضمن إصلاح اقتصادي هيكلي، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة، وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها 3 سنوات، حيث تتضمن الرؤية كذلك تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء.

وقال إن الهدف الثالث يتمثل في الارتقاء بملف حقوق الإنسان وتحقيق التوأمة بين متطلبات الأمن القومي والحقوق والحريات، والعمل على وضع حد لملف الحبس الاحتياطي من خلال التوسع الإلكتروني فيما يتعلق بمنظومة التقاضي، مؤكدا أن الهدف الرابع يتعلق بعلاقات مصر الخارجية لاسيما في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأشار إلي أن الهدف الخامس يتعلق بالحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية والحفاظ غلى مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها.