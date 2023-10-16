نهرا رأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي لتفعيل خلايا فرعية في الاقضية الشمالية لمتابعة اوضاع النازحين

ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الشمال، وبحث المجتمعون في مختلف الاوضاع العامة في الشمال، لا سيما الموضوع المتعلق بالنازحين السوريين، وتنفيذ كتب وتعاميم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، عقب اجتماعه مع المحافظين وقادة الاجهزة الامنية.

واكد المجتمعون، ضمن التوصيات، على "تفعيل خلايا فرعية في الاقضية الشمالية برئاسة المحافظ او قائمقامي الاقضية، تكون مهمتها متابعة اوضاع النازحين وتطبيق تعاميم مولوي ذات الصلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البلديات، كونها السلطة المختصة في هذا الشأن.".

وعرض المجتمعون لموضوع المخالفات المتزايدة في الآونة الأخيرة على الاملاك العامة في مدينة طرابلس وجوارها، وانذار اصحابها وازالتها بالسرعة المطلوبة تحت طائلة المسؤولية.

كما تطرقوا الى موضوع حريق منطقة جسر ابو علي في طرابلس واجراء التحقيق اللازم لتبيان ما اذا كان مفتعلا ام غير ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة، على ان يتم تنظيمه من قبل بلدية طرابلس.