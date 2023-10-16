ذكر المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، أنّ الأخير "تابع انهيار المبنى في المنصورية، وأجرى على الفور اتصالًا بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء الرّكن محمد خير، وجرى البحث في سبل معالجة ما نتج عن الانهيار الّذي لم تتّضح تفاصيله بعد، وما إذا كان هناك من ضحايا ومصابين".
وأوضح في بيان، أنّ "خير وَعد الحاج بإرسال فريق من الهيئة للكشف على المبنى الّذي تعرّض للانهيار، ومسح الأضرار والتّنسيق مع القوى الأمنيّة وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، الّتي حضرت إلى المكان"، مشيرًا إلى أنّ "الحاج توجّه إلى المنصوريّة، للاطّلاع عن كثب على أضرار الانهيار، وإجراء الاتصالات اللّازمة بكلّ الجهات المعنيّة، لاتخاذ الإجراءات اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج في المنصورية للاطلاع على أضرار انهيار المبنى وبحث مع خير بسبل معالجة تداعياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.