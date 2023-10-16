الحاج في المنصورية للاطلاع على أضرار انهيار المبنى وبحث مع خير بسبل معالجة تداعياته

ذكر المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، أنّ الأخير "تابع انهيار المبنى في ​المنصورية​، وأجرى على الفور اتصالًا بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء الرّكن ​محمد خير​، وجرى البحث في سبل معالجة ما نتج عن الانهيار الّذي لم تتّضح تفاصيله بعد، وما إذا كان هناك من ضحايا ومصابين".

وأوضح في بيان، أنّ "خير وَعد الحاج بإرسال فريق من الهيئة للكشف على المبنى الّذي تعرّض للانهيار، ومسح الأضرار والتّنسيق مع القوى الأمنيّة وعناصر ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر​، الّتي حضرت إلى المكان"، مشيرًا إلى أنّ "الحاج توجّه إلى المنصوريّة، للاطّلاع عن كثب على أضرار الانهيار، وإجراء الاتصالات اللّازمة بكلّ الجهات المعنيّة، لاتخاذ الإجراءات اللّازمة".