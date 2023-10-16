ميقاتي بحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالملحقين الاقتصاديين الذين تم ابلاغهم بصرفهم التعسفي أواخر السنة

أشار النائب فادي علامة، بعد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع لجنة الشؤون الخارجية، الى أن "لقائنا كان مناسبة للثناء على الدور الذي يقوم به كحكومة تصريف أعمال أزاء الاستفزازت التي نراها في جنوب لبنان أو في غزة، ولقد وضعنا في صورة الجهود التي تجري لوقف الانتهاكات للقرار 1701".

ولفت علامة، الى أن "لقاؤنا له طابع اقتصادي في السلك الخارجي ويرتبط بموضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تم ابلاغهم منذ أكثر من شهرين بصرفهم التعسفي أواخر السنة، للملحق اقتصادي دور أساسي في تشجيع الصادرات وبيئة الأعمال على كل الصعد، سواء ما يتعلق بالصناعة والزراعة والسياحة والصحة وكل المجالات".

وأوضح أن "هذا برنامج أساسي يحتاجه لبنان اليوم، اذا اردنا الاستفادة وتطوير صادراتنا، وهذا هو الجو العام الذي أتينا به للتحدث عنه وهو استكمال لجلسة تمت الأسبوع الماضي للجنة الشؤون الخارجية، وكان هناك شبه تأكيد على ضرورة استمرارية عمل هؤلاء الملحقين".

وذكر أن "الجو كان إيجابيا جدا اليوم ووعد ميقاتي بأنه وفي خلال اسبوع سينظر الآليات التي اقترحناها عليه ومنها المحافظة على برنامج الملحقين الموجودين، ودراسة تقييمهم من جديد، ودراسة الأسواق،مصادر التمويل لتكون عاملا مساهما لبقاء هذا البرنامج"، آملاً بأن "نصل خلال أسبوع الى اقفال هذا الملف بطريقة إيجابية".

بدوره، أعلن النائب فريد البستاني، أننا "نحن كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله".

ولفت البستاني، الى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ظهرت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي احييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي جد مهمة. ونحن كسلطة تشريعية وتتفيذية برهنا اليوم ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج. كنت أتمنى من وزير الخارجية قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لاسباب مالية، ان يقوم بتقييم هؤلاء الملحقين بحسب ادائهم".

واضاف "لقد كشفت وزارة الاقتصاد في الاجتماع بأن هناك زيادة نحو 17 بالمئة في حركة التصدير نتيجة لعمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت بأن هذا البرنامج حسن جدا ويجب أكماله ويجب تقييم الملحقين بطريقة علمية".