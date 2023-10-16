أبو فاعور طالب بدور أكثر حزمًا للأمم المتحدة تجاه الجرائم الإسرائيلية: لإعلان غزة منطقة منكوبة

حثّ عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، بعد لقائه المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، الأمم المتحدة على القيام بـ"دور أكثر حزمًا تجاه جرائم العدو ال​إسرائيل​ي بحقّ ​الشعب الفلسطيني​".

وطالب بـ"إعلان ​غزة​ منطقة منكوبة، بما يعني وقف العدوان وإدخال المساعدات الطّبيّة والغذائيّة وإجلاء الجرحى"، مشدّدًا على "ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها، ووقف عمليّة تهجير الفلسطينيّين، الّتي تحصل بتغطية وتواطؤ من دول تعيش عقدة الاستلاب تجاه المشروع الصّهيوني، وفي مقدّمتها دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ ودول أخرى اعتبرها شريكة في الجرائم المرتكبة".

واستمع أبو فاعور من فرونتسكا على شرح للجهود الّتي تقوم بها الأمم المتحدة مع كلّ الجهات المعنيّة، لوقف الحرب في غزة وتفادي امتدادها إلى لبنان.