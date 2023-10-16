حثّ عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، بعد لقائه المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الأمم المتحدة على القيام بـ"دور أكثر حزمًا تجاه جرائم العدو الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني".
وطالب بـ"إعلان غزة منطقة منكوبة، بما يعني وقف العدوان وإدخال المساعدات الطّبيّة والغذائيّة وإجلاء الجرحى"، مشدّدًا على "ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها، ووقف عمليّة تهجير الفلسطينيّين، الّتي تحصل بتغطية وتواطؤ من دول تعيش عقدة الاستلاب تجاه المشروع الصّهيوني، وفي مقدّمتها دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ ودول أخرى اعتبرها شريكة في الجرائم المرتكبة".
واستمع أبو فاعور من فرونتسكا على شرح للجهود الّتي تقوم بها الأمم المتحدة مع كلّ الجهات المعنيّة، لوقف الحرب في غزة وتفادي امتدادها إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور طالب بدور أكثر حزمًا للأمم المتحدة تجاه الجرائم الإسرائيلية: لإعلان غزة منطقة منكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.