شدّد راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، خلال ترؤسّه قدّاسًا سنويًّا أقامه إقليم "كاريتاس" جزين، في كنيسة سيدة النجاة في بلدة صيدون، على "أنّنا نطلب من الرب أن يرفع الغضب الّذي تشهده المنطقة ووطننا لبنان، لأنّ أمام هذه الظّروف الصّعبة تكون الصّلاة مفيدة، وتشكّل عاملًا فعّالًا حتّى يلهم الله المسؤولين فيصلّوا ويتعاونوا لإيجاد الحلول المناسبة".
وأشار إلى "أنّنا نقيم قدّاسًا ونذكر فيه رابطة "كاريتاس"، الّتي أحبّ المسؤولون فيها أن يكون القدّاس في هذه الرّعيّة، وقد شاركوا في هذا القداس وكانوا زينته"، لافتًا إلى أنّ "هذا القدّاس هو لنقول لهم إنّنا جاهزون للتّعاون معكم لتكون رسالة "كاريتاس" مبارَكة في هذه المنطقة، خصوصًا وأنّها تسمح لنا بأن نكون من العذارى الحكيمات، لأنّنا من خلال "كاريتاس" نحضر الزيت والمصباح لإنارة حياتنا عندما نقف أمام الرب الديّان". وأكّد أنّ "كاريتاس تشكّل بابًا مفتوحًا أمامنا لنضيء مصباحنا في هذه الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر العمار في قداس إقليم "كاريتاس"- جزين: نطلب من الرب أن يرفع الغضب الذي تشهده المنطقة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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