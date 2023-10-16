ميقاتي قدّم التعازي بجيزيل خوري: كانت وطنية بامتياز بخاصة بقبول الرأي الآخر وقول رأيها بحرية

قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، التّعازي بالإعلاميّة جيزيل خوري، في ​كاتدرائية مار جرجس​ المارونية في وسط بيروت". وأشار إلى "أنّنا نودّع اليوم وجهًا إعلاميًّا مميّزًا. في خلال اللّقاءات الصّحافيّة الّتي أجرتها معي على مدى السّنوات العشرين الماضية، كانت لبنانيّة بامتياز ووطنيّة بكلّ ما للكلمة من معنى، بخاصّة بقبول الرّأي الآخر وقول رأيها بحرّيّة".

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